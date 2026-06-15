Coiffés de chapeaux à plumes et vêtus de robes ornées, les membres de la famille royale britannique participent au défilé du Garter Day à Windsor, défilant dans la ville aux côtés des membres de l’historique Ordre de la Jarretière, parmi lesquels l’ancien Premier ministre Tony Blair et le compositeur Andrew Lloyd Webber. IMAGES
Les membres de la famille royale britannique participent à une procession annuelle
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