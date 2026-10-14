Lycéens et étudiants sont de nouveau massivement descendus dans la rue mardi en France, avec l'appui inattendu de la militante suédoise Greta Thunberg à Saint-Denis. Le gouvernement a vu une mobilisation en baisse, avant un nouvel appel à rejoindre des manifestations contre "la vie chère" prévues samedi, au premier jour des vacances scolaires.
Les lycéens de nouveau dans la rue, avec l'appui inattendu de Greta Thunberg
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