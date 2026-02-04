Nouvelles frappes israéliennes meurtrières à Gaza

Une fillette palestinienne regarde par la fenêtre d'un bus en arrivant à l'hôpital de Khan Younès à Gaza après être revenue d'Egypte, le 4 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )

Des bombardements israéliens ont fait 23 morts mercredi à Gaza, selon les services de santé, tandis que l'armée a affirmé avoir riposté à des tirs et tué un commandant du Hamas, malgré le fragile cessez-le-feu en place depuis le 10 octobre.

Le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte, seul accès vers le monde extérieur pour les habitants du territoire assiégé par Israël, reste pendant ce temps entrouvert sous de très strictes conditions.

Selon les services de santé de la bande de Gaza, 23 Palestiniens ont été tués et une quarantaine blessés mercredi par des frappes aériennes ou tirs d'artillerie israéliens.

"Nous dormions quand soudain une pluie d'obus et de tirs s'est abattue sur nous", a raconté un survivant, Abou Mohammed Haboush, dont le fils a été tué à Gaza-ville, dans le nord du territoire. "De jeunes enfants ont été tués, mon fils et mon neveu sont parmi les morts", a-t-il ajouté.

Des images de l'AFP dans cette ville ont montré des proches de victimes priant dans l'enceinte de l'hôpital Al-Chifa, où étaient allongés des corps enveloppés de linceuls blancs.

- Pénuries de médicaments -

Le directeur de l'hôpital, Mohammed Abu Salmiya, a déclaré que 14 morts et des dizaines de blessés y avaient été transportés. Il a dénoncé "une situation extrêmement difficile dans les hôpitaux du territoire, en raison des graves pénuries de médicaments et d'équipements".

D'autres frappes ont visé le secteur d'Al-Mawasi à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, où des dizaines de milliers de déplacés vivent sous des abris de fortune.

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé la mort d'un de ses secouristes, Hassan Hussein Al-Samiri, durant une intervention pour évacuer des blessés dans cette zone.

Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'armée israélienne a déclaré avoir mené mercredi dans le sud de Gaza une frappe de représailles contre un commandant du Hamas, Bilal Abou Assi, chef du commando auteur d'un assaut contre le kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, lors des attaques qui ont déclenché la guerre.

Elle a indiqué que cette frappe avait eu lieu en riposte à des tirs qui ont blessé un officier dans le nord de Gaza.

Dans ce contexte de trêve très précaire et sous pression américaine, Israël avait accepté de rouvrir très partiellement lundi le passage de Rafah, fermé depuis mai 2024.

- "Retrouver mon pays" -

Seuls quelques dizaines de Palestiniens de Gaza ont transité jusqu'à présent dans les deux sens, essentiellement des malades ou blessés évacués vers l'Egypte, accompagnés de leurs proches, ou des habitants de retour après avoir reçu des soins.

Mardi, 45 personnes ont pu gagner l'Egypte et 42 autres sont rentrées à Gaza, selon une source du Croissant rouge palestinien.

Pendant la nuit, un autocar transportant des Palestiniens de retour d'Egypte est arrivé à Khan Younès, selon des images de l'AFP. Des femmes et des enfants en sont descendus, accueillis par leurs proches impatients de les serrer dans leurs bras.

"Je ne peux décrire ce que je ressens", a confié une Palestinienne, Fariza Barabakh. "Je suis si heureuse de retrouver mon mari, mes enfants, ma famille, mes bien-aimés, et bien sûr, retrouver mon pays".

Une femme palestinienne venue d'Egpyte enlace une proche à l'hôpital Khan Yunès à Gaza, le 4 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )

"Le sentiment d'appartenir à une terre est plus important que tout autre", a-t-elle ajouté.

Aux termes du plan de Donald Trump visant à mettre fin définitivement à la guerre, le passage de Rafah devait rouvrir une fois libérés les derniers otages retenus à Gaza.

Les autorités israéliennes n'ont accepté pour l'heure qu'une ouverture très limitée, mais pas l'ouverture totale réclamée par les organisations humanitaires pour permettre une entrée massive de l'aide internationale.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 556 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes depuis le 10 octobre, tandis que l'armée a annoncé avoir perdu quatre soldats.