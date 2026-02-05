Le dernier traité de contrôle des armes nucléaires devait arriver à son terme ce jeudi mais dans la soirée mercredi, Moscou a d’ores déclaré : « Nous ne sommes plus tenus par aucune obligation dans le cadre du traité ». La Russie a cependant assuré qu'elle agirait de façon "réfléchie et responsable" en matière nucléaire.
Vers une nouvelle course aux armes nucléaires ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro