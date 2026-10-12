Les ETF, en bref

information fournie par Amundi ETF • 12/10/2026 à 10:58

Les ETF indiciels sont des fonds d'investissement cotés en bourse, ayant pour objectif de reproduire l'évolution d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse.

Ils combinent les caractéristiques des actions et des fonds traditionnels.

Grâce à cette vidéo, découvrez pourquoi les ETF sont des solutions d'investissements accessibles à tous !