Le président Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis étaient en pourparlers avec une "personnalité de premier plan" en Iran, et non avec le guide suprême dont l'administration Trump ne sait "pas s'il est en vie".
Les Etats-Unis parlent à un "dirigeant" iranien mais pas le nouveau "guide suprême" (Trump)
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