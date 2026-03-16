Donald Trump a déclaré dimanche soir avoir des discussions avec l'Iran mais que Téhéran n'était pas encore prêt à mettre fin à la guerre.
Trump assure discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à un accord
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