Des flammes et une épaisse fumée s'élèvent d'un incendie aux abords de l'aéroport international de Dubaï. Une attaque de drone ayant provoqué lundi l'incendie d'un réservoir de carburant à l'aéroport de Dubaï a entraîné la suspension du trafic pendant plusieurs heures, avant l'annonce d'une reprise graduelle des vols par l'opérateur de l'aéroport. I
Incendie et fumée aux abords de l'aéroport de Dubaï
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