Au programme ce matin : Bolloré, Sanofi , Technip Energies , Vallourec , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/03/2026
Valeurs associées
|4,854 EUR
|Euronext Paris
|+11,13%
|76,120 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
|32,780 EUR
|Euronext Paris
|+3,28%
|19,805 EUR
|Euronext Paris
|+1,10%
|298,990 USD
|NYSE
|-3,04%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro