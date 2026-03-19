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Top 5 IA du 18/03/2026

information fournie par Libertify 19/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Bolloré, Sanofi , Technip Energies , Vallourec , Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,854 EUR Euronext Paris +11,13%
SANOFI
76,120 EUR Euronext Paris -1,00%
TECHNIP ENERGIES
32,780 EUR Euronext Paris +3,28%
VALLOUREC
19,805 EUR Euronext Paris +1,10%
VISA RG-A
298,990 USD NYSE -3,04%

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