Israël va "intensifier" ses opérations terrestres au Liban, après avoir détruit un pont

Une boule de feu s'élève du site du pont de Qasmiyeh visé par une frappe israélienne, le 22 mars 2026 au sud du Liban ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle allait "intensifier" ses opérations terrestres au Liban, après avoir détruit un pont stratégique dans le sud dans le cadre d'une série de raids contre le Hezbollah pro-iranien.

Des images de l'AFP ont montré de la fumée s'élever après l'attaque contre le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays.

Le président libanais Joseph Aoun a aussitôt "condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales".

"Ces attaques représentent une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté du Liban, et sont considérées comme un prélude à une invasion terrestre", a-t-il estimé dans un communiqué.

Peu de temps après, l'armée israélienne a annoncé intensifier ses "opérations terrestres ciblées" et ses frappes.

"L'opération contre l'organisation terroriste Hezbollah ne fait que commencer (...) Il s'agit d'une opération de longue haleine et nous y sommes préparés", a affirmé le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

"Nous n'arrêterons pas avant que la menace ne soit repoussée loin de la frontière et qu'une sécurité à long terme soit assurée aux habitants du nord d'Israël", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, avait annoncé plus tôt avoir ordonné de "détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani qui servent à des activités terroristes, afin d'empêcher le passage (...) du Hezbollah et d'armes vers le sud".

D'après l'agence nationale d'information libanaise, l'Ani, quatre frappes ont visé le pont, causant des dégâts massifs et le rendant inutilisable.

Un panache de fumée s'élève du site du pont de Qasmiyeh visé par une frappe israélienne, le 22 mars 2026 au sud du Liban ( AFP / Kawnat HAJU )

L'armée israélienne avait déjà indiqué mercredi avoir détruit deux ponts sur le fleuve, qui traverse le Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah.

- Enquête militaire -

Des soldats israéliens en Haute Galilée, dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, le 22 mars 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )

Plus tôt dimanche, les secours israéliens avaient annoncé la mort d'un civil près de la frontière avec le Liban.

Le groupe chiite Hezbollah a revendiqué avoir ciblé des soldats, mais l'armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer si cette mort était liée à un tir de ses propres soldats.

Il s'agit de la première victime civile sur la frontière nord du pays depuis le début de la guerre entre le mouvement libanais et Israël début mars.

"Deux véhicules se sont entièrement embrasés après un impact direct dans le kibboutz de Misgav Am: les pompiers ont dégagé une victime décédée sur les lieux", ont précisé les services de secours de cette région.

Le pont de Qasmiyeh visé par une frappe israélienne, le 22 mars 2026 au sud du Liban ( AFP / Kawnat HAJU )

Selon les médias, notamment le correspondant militaire du Times of Israël, le projectile à l'origine de l'incident serait un missile anti-char.

Le 8 mars, deux soldats israéliens avaient été tués par des tirs du Hezbollah dans le sud du Liban, tout près de la frontière.

- Destructions de maisons -

Des soldats d'une unité d'artillerie israélienne positionnés en Haute Galilée, dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, le 22 mars 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )

Le Hezbollah est entré dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes israélo-américaines sur Téhéran.

Depuis, Israël mène des représailles massives à travers une vaste campagne de frappes aériennes sur le Liban et des avancées terrestres dans une zone tampon le long de la frontière, qui ont fait plus d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés.

Selon Israël Katz, l'armée va aussi "accélérer la destruction des maisons libanaises dans les villages de contact" à la frontière, "afin de contrer les menaces qui pèsent sur les communautés israéliennes".

D'après l'agence Ani, les forces israéliennes ont détruit "un certain nombre de maisons" dans le village de Taybeh.

Un hélicoptère israélien Apache AH-64A en survol dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, le 22 mars 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )

Elle a aussi rapporté plusieurs frappes ailleurs dans le sud, notamment dans la localité stratégique de Khiam et la ville côtière de Naqoura, mais aussi dans la vallée de la Bekaa (est).