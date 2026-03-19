Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

Cash & Curious : c'est le talk show avec Amundi qui parle Bourse et finances sans prise de tête et sans jargon, afin de construire votre culture financière.
Dans ce premier numéro, David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi nous parle d'un grand classique de l'investissement : le plan d'épargne en actions. Un échange à bâtons rompus qui va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur ce produit permettant d'investir dans des actions de l'Espace économique européen.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Découvrez en vidéo ce qu'est la gestion profilée
Accessible dès 100 €, ce mode de gestion vous permet de confier tout ou partie de la gestion de votre PEA à des experts d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe (1) afin de bénéficier de la dynamique des marchés sans aucun effort. Vous pouvez mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser et continuer, en parallèle, à réaliser des investissements en toute autonomie. La gestion profilée est disponible avec un PEA classique ou PEA 18-25 ans, sans aucuns frais d'entrée ni de sortie.
Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.
(1) Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022.