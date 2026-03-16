Des hommes marchent au milieu des ruines et inspectent les dégâts sur des bâtiments touchés par des frappes israéliennes dans la nuit de dimanche à lundi. L'armée israélienne a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth dimanche soir, après avoir émis dans la matinée un ordre d'évacuation couvrant plusieurs quartiers de la zone.
Liban: des dégâts après des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
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