La Chine a jugé "inacceptable" la mort du chef de la sécurité iranienne Ali Larijani, tué par Israël, et de tout autre dirigeant iranien, et a de nouveau réclamé un cessez-le-feu immédiat.
Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël
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