"Les électeurs ont avant tout exprimé leur rejet fort de la droite parisienne", estime la candidate LFI à la mairie de Paris Sophia Chikirou, relevant par ailleurs que La France insoumise entre pour la première fois "dans neuf conseils d'arrondissement parisiens et au Conseil de Paris". SONORE
Paris: "les électeurs ont avant tout exprimé leur rejet fort de la droite" (Chikirou)
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