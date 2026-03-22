Le maire sortant divers droite de Toulouse Jean-Luc Moudenc, réélu face à l'alliance LFI-PS menée par L'Insoumis François Piquemal, déclare que les Toulousains se sont rendu aux urnes "massivement" pour répondre à un "enjeu particulier (...) notre capacité à vivre ensemble de manière respectueuse". SONORE
Toulouse: le maire sortant réélu Moudenc voit l'enjeu de "vivre ensemble"
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