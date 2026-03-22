Les partisans de Golob applaudissent une légère avance dans les sondages à la sortie des urnes pour les libéraux du Premier ministre sortant Robert Golob, qui devancent de justesse les conservateurs de Janez Jansa lors des élections législatives. Selon le sondage, publié juste après la fermeture des bureaux de vote, le parti libéral de Golob recueille 29,9 % des voix et les conservateurs du politicien chevronné Jansa, admirateur de Trump, 27,5 %. IMAGES
Législatives en Slovénie: célébrations au siège de Golob, en légère avance dans les sondages
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