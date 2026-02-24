Les Etats-Unis intensifient ces dernières semaines, sur fond de tensions avec l'Iran, l'utilisation de la base aérienne des Lajes, sur l'île Terceira, dans l'archipel portugais des Açores dans l'Atlantique. Cette base a commencé à être utilisée par les Alliés vers la fin de la Deuxième guerre mondiale et un accord encadrant son utilisation par les Etats-Unis a été signé en 1951. IMAGES
Les États-Unis intensifient leur activité sur la base aérienne de Lajes aux Açores
