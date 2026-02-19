Le Louvre accusé d'être un "État dans l'État", Dati bientôt entendue à l'Assemblée

Le musée parisien du Louvre le 6 janvier 2026 ( AFP / Christophe DELATTRE )

Nouvelle charge contre le Louvre: les responsables d'une commission d'enquête parlementaire ont accusé jeudi le musée d'être devenu un "État dans l'État" au "pilotage défaillant" et entendront la semaine prochaine sa présidente Laurence des Cars et la ministre de la Culture Rachida Dati.

"Le vol du Louvre n'est pas un accident, il révèle des défaillances systémiques du musée" et "un déni des risques", a estimé lors d'une conférence de presse le député LR Alexandre Portier, président de cette commission d'enquête sur la sécurité des musées, constituée début décembre dans la foulée du cambriolage du 19 octobre.

Dressant un bilan à mi-parcours de leurs travaux après plus de 70 auditions, le député et le rapporteur de la commission Alexis Corbière (ex-LFI) ont étrillé la gestion du musée, dans la tourmente depuis le vol de joyaux de la Couronne française et une série de récentes avaries.

"Ce qui est frappant, c'est de voir que le Louvre est devenu un État dans l'État", a estimé Alexandre Portier, ajoutant que le musée fonctionnait comme s'il "n'avait pas à rendre compte de la gestion de l'argent public".

M. Corbière a, lui aussi, estimé que Le Louvre était "un cas particulier" et critiqué l'existence à sa tête "d'une hyper-présidence qui n'existe pas dans les autres établissements" et serait notamment responsable du report de la mise en œuvre d'un schéma directeur de sûreté.

Promettant des "questions qui fâchent", Alexandre Portier a annoncé que la commission entendrait Laurence des Cars mercredi prochain, tout en s'interrogeant déjà sur son maintien en poste malgré la tempête.

"Très clairement, il y a une liste de défaillances qui aurait déjà conduit dans pas mal de pays et d'établissements à un départ depuis longtemps", a estimé le député. Au lendemain du cambriolage, Mme des Cars, nommé en 2021 par le président Emmanuel Macron, avait proposé sa démission, refusée alors par la ministre de la Culture.

- Mobilisation des personnels -

C'est aussi vers la tutelle que les deux députés ont pointé leurs flèches jeudi, assurant que le ministère de la Culture avait insuffisamment joué son rôle de supervision.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, en partance du gouvernement pour briguer la mairie de Paris, devra s'en expliquer devant la commission d'enquête lundi après-midi, ont annoncé ses deux responsables.

"Très clairement, la tutelle, le ministère de la Culture, doit reprendre la main sur la gestion", a estimé M. Portier, affirmant qu'un tiers du budget du Louvre (environ 300 millions d'euros) provenaient de fonds publics. Il y a, selon lui, "urgence" à ce que la tutelle "instaure un contrôle et un pilotage forts" sur le musée.

"On a eu une vraie dérive, une dérive qui a consisté, pour les pouvoirs publics, à donner souvent la priorité à l'éphémère, au festif, à ce qui donne du rayonnement", a aussi critiqué le député.

Le député LR Alexandre Portier, président de LA commission d'enquête sur la sécurité des musées, à l'Aseemblée nationale le 26 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

M. Corbière a lui déploré qu'une des consignes données au Louvre par la tutelle après le cambriolage aurait été de sortir des œuvres des espaces d'exposition. Depuis le 19 octobre, "des œuvres significatives sont souvent rangées dans les coffres forts pour éviter qu'il y ait un cambriolage", a assuré le député.

Jeudi, les personnels du Louvre, engagés depuis mi-décembre dans une mobilisation pour de meilleures conditions de travail, ont par ailleurs maintenu leur préavis sans voter à nouveau pour une grève.

Interrogée, la direction a indiqué que le musée avait "ouvert partiellement", sans autre précision.