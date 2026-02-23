Des manifestants se rassemblent devant la Cour pénale internationale pour demander à celle-ci de traduire en justice l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. La Cour pénale internationale (CPI) démarre lundi des audiences portant sur les crimes reprochés à l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, 80 ans, lors de sa guerre meurtrière contre les consommateurs et trafiquants de drogue dans son pays. IMAGES
Des manifestants devant la CPI avant les audiences concernant l'ex-président philippin Duterte
