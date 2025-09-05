Les droits de douane de Trump bientôt hors-la-loi ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 05/09/2025 à 14:00

Un nouveau coup de théâtre judiciaire secoue le dossier des droits de douane de Donald Trump : une cour d’appel a jugé qu’une partie des taxes imposées par le Président était illégale. Trump menace de saisir la Cour suprême, relançant le débat. Quelles taxes sont concernées ? Quels impacts pour les entreprises et les consommateurs ? Les États-Unis pourraient-ils avoir à rembourser les droits déjà encaissés ? Décryptage dans "On va pas se fâcher" avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 5 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com