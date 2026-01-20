Près de Bichkek, la capitale kirghize, des chrétiens célèbrent l'Épiphanie en se baignant dans des bassins glacés, une tradition orthodoxe en Europe de l'Est, notamment en Russie et au Bélarus.
Les chrétiens du Kirghizistan plongent dans l'eau glacée pour l'Épiphanie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro