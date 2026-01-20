Donald Trump s'attend à une faible résistance des dirigeants européens à sa volonté de s'emparer du Groenland, au moment où le conflit autour du territoire autonome danois menace de rallumer la guerre commerciale entre Etats-Unis et Europe.
Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland
