Devant un alignement de cercueils, des étudiants s'entraînent à la mise en bière, prêts à devenir la future génération d'agents funéraires d'une société sud-coréenne qui vit, vieillit et meurt de plus en plus seule.
En Corée du Sud, des morts solitaires et tout un business derrière
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro