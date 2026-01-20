Alors que l'Iran a été secoué par une vague inédite de manifestations pendant trois semaines, l'ambassadeur de la République islamique en France, Mohammad Amin Nejad, répond aux questions de France 24. Contestant le lourd bilan humain avancé par les ONG et l'agence de presse Reuters, il affirme que Téhéran ne tire pas sur ses "enfants", et dénonce un "complot" orchestré par des puissances étrangères.
"Nous ne tirons pas sur nos enfants", affirme l'ambassadeur d'Iran en France
