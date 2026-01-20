 Aller au contenu principal
Comment survivre à la rue ? Deux SDF racontent

information fournie par France 24 20/01/2026 à 14:20

Ce jeudi 22 janvier, c'est la 9e édition de la Nuit de la Solidarité à Paris : une opération de la Ville de Paris pour mieux connaître les besoins des sans-abris et changer le regard sur l’exclusion. A cette occasion, nos reporters Florence Gaillard et Jonathan Walsh ont suivi deux SDF : Romain, 45 ans, qui est envoie de réinsertion, et Valérie, 62 ans, qui se bat jour après jour pour survivre dans la rue.

L'offre BoursoBank