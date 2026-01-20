Parmi les débris et les carcasses de wagons, les équipes de secours s'affairent sur les lieux de la collision tragique de deux trains ayant fait au moins 41 morts dimanche soir en Andalousie (sud). IMAGES
Catastrophe ferroviaire en Espagne: images de wagons accidentés
