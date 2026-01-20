Alors que la country s’impose comme l’un des genres musicaux les plus écoutés aux États-Unis, À l’Affiche interroge ce que cette musique raconte de l’Amérique de Donald Trump. Entre succès mondial, héritage culturel et tensions politiques, cette série en deux volets explore comment la country est devenue un miroir des fractures qui traversent le pays.
À l'Affiche à Nashville : la country, bande-son d’une Amérique sur Trump (2/2)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro