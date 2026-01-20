Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi que Moscou observe certes "la grave situation géopolitique" liée au Groenland mais que la Russie "ne souhaite absolument pas s'immiscer dans les affaires des autres".
Groenland: la Russie "ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires des autres"
