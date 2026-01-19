"C'est magnifique !" : après l'annonce de l'entrée en éruption du volcan de La Réunion, le piton de la Fournaise, de nombreux Réunionnais et touristes ont rejoint le volcan pour observer à son sommet l'éruption.
La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption
