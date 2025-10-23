Le président français Emmanuel Macron rencontre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet de l'UE. IMAGES
Le président français Emmanuel Macron rencontre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky
