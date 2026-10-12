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Le point semestriel sur la SC ESG Tendances Pierre

information fournie par Boursorama 12/10/2026 à 09:43

Dans ce numéro de BoursoFocus, Amélie Dauzet, directrice de la gestion des portefeuilles immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France, revient sur les performances de la société civile ESG Tendances Pierre au premier semestre 2026. Notre invité évoque notamment la prise de participation à 30% dans un fonds institutionnel spécialisé dans l'hôtellerie de plein air en Italie, ainsi que l'acquisition d'un retail park près de Nantes avec des enseignes de premier plan. Elle détaille aussi sa conviction sur la flexibilité d'un placement qui combine investissement en direct et accès à des fonds institutionnels.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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