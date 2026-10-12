Le point semestriel sur la SC ESG Tendances Pierre

Dans ce numéro de BoursoFocus, Amélie Dauzet, directrice de la gestion des portefeuilles immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France, revient sur les performances de la société civile ESG Tendances Pierre au premier semestre 2026. Notre invité évoque notamment la prise de participation à 30% dans un fonds institutionnel spécialisé dans l'hôtellerie de plein air en Italie, ainsi que l'acquisition d'un retail park près de Nantes avec des enseignes de premier plan. Elle détaille aussi sa conviction sur la flexibilité d'un placement qui combine investissement en direct et accès à des fonds institutionnels.
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Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.