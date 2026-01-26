Des Groenlandais affichent des pancartes "Le Groenland n'est pas à vendre" et des posters du président américain aux côtés de Jeffrey Epstein, dans la capitale Nuuk. Les habitants ripostent aux ambitions de Donald Trump de s'emparer du territoire autonome danois, qui a annoncé le "cadre d'un futur accord" sur le Groenland, négocié avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
"Le Groenland n'est pas à vendre": les habitants de Nuuk ripostent à Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro