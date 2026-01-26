 Aller au contenu principal
"Le Groenland n'est pas à vendre": les habitants de Nuuk ripostent à Trump

information fournie par AFP Video 26/01/2026 à 12:40

Des Groenlandais affichent des pancartes "Le Groenland n'est pas à vendre" et des posters du président américain aux côtés de Jeffrey Epstein, dans la capitale Nuuk. Les habitants ripostent aux ambitions de Donald Trump de s'emparer du territoire autonome danois, qui a annoncé le "cadre d'un futur accord" sur le Groenland, négocié avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Groenland
Donald Trump
L'offre BoursoBank