Au menu de l'Essentiel politique, le discours d'Emmanuel Macron à Davos, le 49-3 de Sébastien Lecornu, et les municipales à Paris, avec Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle revue politique.
Municipales à Paris : "On est véritablement dans un brouillard"
