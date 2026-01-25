Une tempête hivernale a déferlé dimanche vers le nord-est des Etats-Unis, après avoir provoqué d'importantes chutes de neige dans le centre. Vingt Etats ainsi que la capitale américaine, Washington, ont déclaré l'état d'urgence.
Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro