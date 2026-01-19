Le Premier ministre, Sébastien Lecornu reconnait que devoir recourir à l'article 49.3 sur le budget de l'Etat est pour lui un "semi-succès" et un "semi-échec", après avoir promis à l'automne de renoncer à cette arme souvent jugée brutale, qui lui permet de faire adopter un texte sans vote de l'Assemblée nationale. SONORE
Recours au 49.3 sur le budget: Lecornu reconnaît un "semi-échec", un "semi-succès"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro