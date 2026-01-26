Face aux menaces que laissent planer Donald Trump, la France cherche à réduire sa dépendance vis à vis des applications, plateformes, réseaux, et centres de données américains. Les premières Rencontres de la souveraineté numérique se tiennent ce lundi 26 janvier à Paris en présence de la ministre en charge de l’IA et du numérique, Anne Le Hénanff. Christophe Grosbost, vice-président et directeur de la stratégie de l'IMA, l'Innovation Makers Alliance, nous apporte son éclairage.
"Aujourd'hui le numérique est quasiment aussi important que l'arme nucléaire"
