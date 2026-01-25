Des stars d'Hollywood ont utilisé le tapis rouge du festival du film de Sundance, dans l'Etat américain de l'Utah, pour dénoncer la mort d'Alex Pretti, un infirmier de 37 ans, tué samedi à Minneapolis par la police de l'immigration (ICE).
Des stars d'Hollywood dénoncent la mort d'Alex Pretti à Minneapolis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro