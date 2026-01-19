Le Premier ministre Sébastien Lecornu quitte le Conseil des ministres avec la ministre de l'Action et des Comptes publics Amélie de Monchalin et la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. IMAGES
Le Premier ministre Lecornu quitte le conseil des ministres
