Le grimpeur Alex Honnold dompte le gratte-ciel le plus haut de Taïwan

Le grimpeur américain Alex Honnold après avoir grimpé la tour Taipei 101 le 25 janvier 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

L'Américain Alex Honnold, adepte des ascensions de l'extrême, a grimpé dimanche au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité, sous les yeux de centaines de curieux.

Le sportif de 40 ans, spécialiste des défis où une chute est souvent synonyme de mort, a vaincu le building de quelque 508 mètres dans la matinée après une heure et demie d'effort, levant les bras une fois perché en haut de la tour, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sa performance, retransmise en direct sur Netflix, a attiré des centaines de journalistes et de fans. Elle devait avoir lieu samedi matin mais avait été repoussée en raison du mauvais temps.

Honnold n'en est pas à son premier sommet, de béton ou de roc, dans ces conditions: il avait notamment dompté le célèbre El Capitan dans la vallée américaine de Yosemite, à la seule force de ses membres, en 2017.

Cet exploit est raconté dans "Free Solo", récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire en 2019.

Quant à son défi de dimanche, Honnold le qualifiait de "plus grosse escalade urbaine libre en solitaire jamais vue", avant de s'attaquer au fameux building.

"C'est un rêve de toujours que j'ai, d'escalader un gratte-ciel", disait-il dans une vidéo promotionnelle de Netflix. "Pas de cordes, pas d'équipement (de sécurité), juste moi et l'immeuble".

Habillé d'un t-shirt rouge et de chaussons jaunes sur mesure, l'Américain a gravi avec fluidité le bâtiment de 101 étages tout de verre et d'acier.

Il a même interagi avec des spectateurs qui suivaient son parcours depuis une plateforme d'observation au 89e étage.

Un photographe, suspendu par des cordes, capturait son exploit, pendant qu'un hélicoptère tournait autour du gratte-ciel.

La présidente du Taipei 101, Janet Chia, s'était félicitée samedi lors d'un point presse d'apprendre que des curieux avaient fait le chemin depuis Singapour, Hong Kong ou le sud de Taïwan pour assister à cette performance, présentant ses excuses pour le retard.

"Mais cet événement épique vaut assurément d'attendre", avait-elle assuré.

Richard Bode, 34 ans, était arrivé tôt pour ne rien manquer de cette "expérience qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie".

Un autre spectateur, Benson, âgé de 24 ans, qualifie Honnold d'"incroyablement courageux".

Quant à Lin Chia-jou, 54 ans, elle explique à l'AFP avoir trouvé ce défi "terrifiant", saluant néanmoins les efforts du grimpeur.

Honnold est le premier à vaincre le Taipei 101 sans corde, harnais ou filet de sécurité, mais pas le premier à le grimper.

En 2004, le Français Alain Robert, surnommé "Le "Spiderman français", avait escaladé la tour, mais aidé de cordes de sécurité en raison de conditions pluvieuses.