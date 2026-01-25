En Inde, les Dalits, ou « intouchables », sont au bas de l'échelle sociale et victimes de nombreuses discriminations, parfois même de violences extrêmes. Alors qu'il enquêtait sur cette dure réalité en 2023, le documentariste Valentin Hénault a été arrêté, emprisonné et accusé de terrorisme; une expérience éprouvante qu'il relate dans son livre "J'avais un rêve indien, dans l'enfer de la prison de Gorakhpur" (éditions Buchet Chastel); il était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Valentin Hénault: "mon cas a été instrumentalisé pour jeter le discrédit sur le mouvement dalit "
