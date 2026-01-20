Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne arrivent à Adamuz (Andalousie), sur les lieux de la collision entre deux trains qui a fait dimanche soir au moins 41 morts. IMAGES
Catastrophe ferroviaire: le roi et la reine d'Espagne sur place
