Au programme ce matin : Alstom , Eurazeo , LVMH , Publicis , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 19/01/2026
Valeurs associées
|26,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,83%
|49,680 EUR
|Euronext Paris
|-1,33%
|566,600 EUR
|Euronext Paris
|-2,78%
|85,720 EUR
|Euronext Paris
|+0,16%
|79,850 EUR
|Euronext Paris
|+0,82%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro