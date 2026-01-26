Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a exhorté dimanche le président américain Donald Trump de retirer les milliers d'agents fédéraux déployés dans cet État, au lendemain de la mort d'un homme qui a été abattu par plusieurs agents.
Le gouverneur du Minnesota exhorte Trump à retirer les agents fédéraux
