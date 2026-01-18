Des milliers de Danois sont descendus samedi dans les rues de Copenhague pour protester contre la volonté de Donald Trump de s’emparer du Groenland, où la population locale s'est aussi mobilisée contre tout projet d'annexion ou de rachat par les Etats-Unis de ce territoire autonome du Danemark.
"Le Groenland n'est pas à vendre": de grandes manifestations à Copenhague et Nuuk
