Le financement des associations féministes a baissé de 31,6 millions € en 2025

Alors que les parlementaires continuent de plancher sur le projet de budget 2026 en France, les associations alertent sur le manque de subventions publiques sur leurs activités, en particulier les associations féministes. Entre 2024 et 2025, leur financement s'est vu amputer de près de 32 millions €, soit 15% de baisse en une année. Mais sans argent public, les missions de ces organisations sont menacées et elles aident moins de monde : 6258 femmes et enfants n'ont pas pu être accompagnés en 2025 par rapport à l'année précédente. Les membres des équipes doivent consacrer une partie de leur temps et énergie à rechercher d'autres financements, alors que depuis #MeToo et la libération de la parole des victimes qui s'en est suivie, l'activité des associations féministes a beaucoup augmenté, sans que les fonds suivent. Pour le Collectif féministe contre le viol, les appels à leur plateforme d'écoute ont ainsi bondi de 25% entre 2018 et 2019. Et quand ce ne sont pas les financements qui reculent, ce sont leurs modalités d'attribution, comme l'explique Tiffany Coisnard de l'AVFT : les financements de l'association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail percevaient leurs subventions pour des durées de trois ans ; cela a été ramené à un an, hypothéquant leur capacité à embaucher ou à accompagner les victimes dans de longues procédures judiciaires et administratives.