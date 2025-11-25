 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le financement des associations féministes a baissé de 31,6 millions € en 2025

information fournie par France 24 25/11/2025 à 23:47

Alors que les parlementaires continuent de plancher sur le projet de budget 2026 en France, les associations alertent sur le manque de subventions publiques sur leurs activités, en particulier les associations féministes. Entre 2024 et 2025, leur financement s'est vu amputer de près de 32 millions €, soit 15% de baisse en une année. Mais sans argent public, les missions de ces organisations sont menacées et elles aident moins de monde : 6258 femmes et enfants n'ont pas pu être accompagnés en 2025 par rapport à l'année précédente. Les membres des équipes doivent consacrer une partie de leur temps et énergie à rechercher d'autres financements, alors que depuis #MeToo et la libération de la parole des victimes qui s'en est suivie, l'activité des associations féministes a beaucoup augmenté, sans que les fonds suivent. Pour le Collectif féministe contre le viol, les appels à leur plateforme d'écoute ont ainsi bondi de 25% entre 2018 et 2019. Et quand ce ne sont pas les financements qui reculent, ce sont leurs modalités d'attribution, comme l'explique Tiffany Coisnard de l'AVFT : les financements de l'association européenne de lutte contre les violences faites aux femmes au travail percevaient leurs subventions pour des durées de trois ans ; cela a été ramené à un an, hypothéquant leur capacité à embaucher ou à accompagner les victimes dans de longues procédures judiciaires et administratives.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
2

Ligue des champions : défaite interdite pour l'OM qui reçoit Newcastle

information fournie par France 24 25 nov.
3

Fnac Darty : Bercy veut un contrat de confiance de la part du chinois JD.com

information fournie par France 24 25 nov.
1
4

Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"

information fournie par France 24 25 nov.
1
5

La ministre française des Armées rencontre le ministre de la Défense polonais à Varsovie

information fournie par AFP Video 25 nov.
1
6

L'unique couple de pandas hébergé en France repart en Chine

information fournie par AFP Video 25 nov.
7

Report d'une décision sur la demande d'extradition d'un patron de presse sénégalais

information fournie par AFP Video 25 nov.
8

Report d'une décision sur la demande d'extradition d'un patron de presse sénégalais

information fournie par AFP 25 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

Négociations nocturnes à la COP30 avant le retour de Lula à Belem

information fournie par AFP 19 nov.
5

Affaire Epstein: les députés américains votent pour la publication des documents d'enquête

information fournie par AFP Video 19 nov.
6

Affaire Epstein: le Sénat américain approuve un texte pour forcer la publication du dossier

information fournie par AFP Video 19 nov.
2
7

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
8

Après l'assassinat de son frère, Amine Kessaci appelle à "la révolte face au narcotrafic"

information fournie par AFP 19 nov.
1
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
3

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
4

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
5

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
6

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
7

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.
8

Fed, résultats de la tech US : de nouveaux records cette semaine sur les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 27 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank