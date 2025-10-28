Alors que le gouvernement s’efforce de boucler le budget 2026, comment sortir de cette stagnation économique qui mine nos marges de manœuvre ? Entre comparaison avec les États-Unis, pistes pour relancer l’activité, et scepticisme des Français sur l’avenir du pays, décryptage des leviers et blocages d’une croissance qui plafonne à 1 %, avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Travailler plus, mieux, autrement ? Ecorama du 28 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Le drame d’une croissance trop lente en France
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
