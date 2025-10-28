 Aller au contenu principal
Le climat, critère décisif pour les épargnants ?

information fournie par Boursorama 28/10/2025 à 10:00

Alors que les catastrophes climatiques se multiplient et que la finance durable poursuit sa mue, les Français placent de plus en plus le climat au cœur de leurs décisions d'investissement. Résilience des fonds climat malgré les vents contraires, arrivée d'une nouvelle génération de souscripteurs, montée en puissance de l'éducation financière et recherche de transparence : à l'occasion de la 6ᵉ édition du Baromètre de l'investissement responsable, menée par CPRAM avec OpinionWay, décryptage des grandes tendances avec Arnaud Faller, Directeur général délégué et directeur des investissements.

