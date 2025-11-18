À la Une de la presse ce mardi 18 novembre 2025, les réactions dans la presse américaine à la première visite du prince saoudien aux États-Unis depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Deux enquêtes sur le piège du narcotrafic pour les mineurs en France. De nouvelles recherches scientifiques pour comprendre pourquoi les humains utilisent plus leur main droite que leur main gauche. Et enfin, la photo de l'année : un incroyable cliché d'un saut en chute libre aligné avec le soleil.
"Le cliché de l'année" : l'incroyable photographie d'un saut en chute libre aligné avec le soleil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro