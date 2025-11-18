 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Le cliché de l'année" : l'incroyable photographie d'un saut en chute libre aligné avec le soleil

information fournie par France 24 18/11/2025 à 10:31

À la Une de la presse ce mardi 18 novembre 2025, les réactions dans la presse américaine à la première visite du prince saoudien aux États-Unis depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Deux enquêtes sur le piège du narcotrafic pour les mineurs en France. De nouvelles recherches scientifiques pour comprendre pourquoi les humains utilisent plus leur main droite que leur main gauche. Et enfin, la photo de l'année : un incroyable cliché d'un saut en chute libre aligné avec le soleil.

Vidéos les + vues

1

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
2

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
3

Une édition de Choose France focalisée sur les entreprises tricolores qui investissent en France

information fournie par AFP 17 nov.
3
4

Varsovie dénonce le "sabotage" d'une voie ferrée menant vers l'Ukraine

information fournie par AFP 17 nov.
8
5

Des marchés financiers saisis par le doute ?

information fournie par Ecorama 17 nov.
6

En Provence, l'extension d'un discret centre d'élevage de singes de laboratoire divise

information fournie par AFP 17 nov.
2
7

Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen

information fournie par AFP Video 17 nov.
8

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale

information fournie par AFP Video 17 nov.
2
1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
3

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
4

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
5

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
8

PER individuel : comment ça marche, avantages, inconvénients

information fournie par Tout sur mes finances  13 nov.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vers une nouvelle crise de la dette aux Etats-Unis ?

information fournie par Ecorama 20 oct.
2
7

Nicolas Bouzou : "Revenir sur la réforme des retraites, c'est du masochisme !"

information fournie par Ecorama 20 oct.
8

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank