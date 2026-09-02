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Le cinéma fait sa rentrée : hommage, Mostra de Venise et western turc

information fournie par France 24 02/09/2026 à 16:25

Au sommaire : la mort de Jean-Paul Rappeneau à 94 ans. Hommage au cinéaste de "Cyrano de Bergerac", "La Vie de château" et "Le Sauvage", qui aura marqué le cinéma français avec seulement huit longs métrages ; la 83e Mostra de Venise s'ouvre mercredi avec, à suivre notamment, Robert Pattinson dans "Primetime", premier long métrage de Lance Oppenheim ; enfin, "Salvation" sort en salles, un western politique et fantastique signé par le cinéaste turc Emin Alper.

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