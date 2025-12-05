Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, reçoit Friedrich Merz, chancelier allemand, à Bruxelles. Merz s'est rendu en Belgique pour "convaincre" son homologue belge du bien-fondé du plan de la Commission européenne de recourir aux avoirs russes gelés en Europe. IMAGES
Le chancelier allemand Merz à Bruxelles pour discuter des avoirs russes gelés
